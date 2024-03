Bologna, Motta: "Costruzione dal basso? Non è un dibattito, la uso perché porta vantaggi"

Thiago Motta ha parlato dal palco del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, dove ha ricevuto il premio Viciani

© foto di Federico De Luca

Il gioco corto e il Brasile. .

"Sinceramente non lo conoscevo (Viciani, ndr) però ho sentito il sindaco quando ne ha parlato e faceva riferimento al gioco corto, è una cosa che mi porto dentro dal Brasile ed è una cosa meravigliosa. Nel calcio moderno serve anche il gioco lungo, ma quello corto mi è rimasto nel sangue: ogni tanto magari esageriamo, ma penso che ci porti a un risultato migliore".

Sulla costruzione dal basso c'è un grande dibattito.

"Non è un dibattito, è una situazione di gioco da sfruttare, quando è il caso di farlo perché non è sempre così. A me piace tantissimo il gioco corto, l'ho studiato e allenato da sempre perché penso possa dare benefici, però non c'è solo questo. Oggi sono molto orgoglioso del Bologna, i ragazzi riescono a capire quando è il momento di giocare corto o di giocare lungo".