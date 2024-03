C'è anche il Torino per l'Europa? Buongiorno: "L'obiettivo è quello, ci proveremo"

Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, è stato protagonista della tappa piemontese del Panini Tour.

Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, è stato protagonista della tappa piemontese del Panini Tour. Il canterano granata, infatti, ha partecipato all'evento organizzato in piazza Solferino, nel cuore della città della Mole. Il classe 1999 ha anche rilasciato qualche dichiarazione sull'attualità tra il cammino della squadra di Juric e la sua chiamata in Nazionale, queste le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.

Buongiorno, a Udine è arrivato uno squillo in chiave Europa: ci credete?

"L'obiettivo è quello della qualificazione alle coppe. Ci proveremo fino all'ultima giornata, cercheremo di dare tutto ciò che abbiamo per raggiungerla"

L'estate scorsa è stato molto vicino all'Atalanta, come mai poi è rimasto in granata?

"Ci ho riflettuto molto e ci ho pensato, poi ho deciso di rimanere al Toro. L'ho fatto per il forte legame che ho con il club e per il grande senso di appartenenza alla maglia granata"

Ora si spalancano le porte azzurre, prenderà parte alla spedizione negli Stati Uniti con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador

"Sì, sono pronto a partire tra qualche ora. La Nazionale è il sogno di tutti i bambini, per me è un orgoglio vestire la maglia dell'Italia ed è un grandissimo orgoglio"