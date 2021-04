CLASSIFICA - Il Milan vince e resta al secondo posto: rossoneri a -8 dall’Inter

Si sono da pochi minuti conclusi i primi due anticipi del trentesimo turno di Serie A. Alle 15 la vittoria in extremis dello Spezia in chiave salvezza e alle 18 l’importante vittoria in ottica quarto posto Champions del Milan. I rossoneri si sono imposti per 3-1 sul campo del Parma e hanno consolidato il secondo posto. Di seguito la classifica aggiornata dopo i tre punti guadagnati dalla squadra di Pioli.