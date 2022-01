CLASSIFICA - L'Inter torna in vetta, Lazio a -9 dalla Champions

Dura solo poche ore il momento da capolista del Milan, controsorpassato dall'Inter con il successo di misura contro la Lazio. Bravi gli uomini di Inzaghi a rispondere alla vittoria rossonera nel lunch-match della ventunesima giornata di Serie A. Con una partita in meno, Skriniar e compagni mantengono il vantaggio di un punto in vetta. Colpaccio della Salernitana in coda alla classifica: con una gara in meno i campani restano ultimi in classifica, ma a -1 dal Genoa e -2 dal Cagliari. Con questo k.o. invece la Lazio resta al settimo posto, staccandosi dalla zona-Champions. Hellas Verona stabile a 27 punti.

Inter 49 (20 partite giocate)

Milan 48 (21)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 38 (21)

Fiorentina 32 (19)

Lazio 32 (21)

Roma 32 (21)

Sassuolo 28 (21)

Empoli 28 (21)

Bologna 27 (19)

Hellas Verona 27 (21)

Torino 25 (19)

Udinese 20 (19)

Sampdoria 20 (21)

Spezia 19 (21)

Venezia 17 (20)

Cagliari 13 (20)

Genoa 12 (21)

Salernitana 11 (19)