CLASSIFICA - La Juve risale al quinto posto: la Champions però resta a 7 punti

Terza vittoria di fila per la Juventus, che batte 2-0 il Genoa e scavalca la Roma in classifica. I bianconeri agganciano la Fiorentina al quinto posto, a -7 dalla quarto posto occupato dall'Atalanta. Crisi nera invece per il Genoa di Shevchenko, un solo punto nelle ultime quattro gare. I rossoblù restano terzultimi con appena 10 punti.

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 27

Juventus 27

Roma 25

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Empoli 20*

Sassuolo 20

Torino 18*

Udinese 16*

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 9*

Salernitana 8

* Una partita in meno