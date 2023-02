Coppa Italia, Torino eliminato: brivido finale per la Fiorentina che conquista la semifinale

Al Franchi la Fiorentina batte 2-1 il Torino e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia.

Nel primo tempo manca solo il gol

Replica della recente sfida di campionato, i granata provano a fare il bis con una partenza sprint in cui serve la reattività di Terracciano per impedire il gol di Ricci. Sul calcio d'angolo a seguire, per poco non segna Schuurs. La Fiorentina entra in partita: Barak e Mandragora, in modi diversi, arrivano a un centimetro dal vantaggio, con l'ex granata che vede la sua bella volée di destro stamparsi sul palo. Si fa trovare pronto anche Milinkovic-Savic, sul nuovo tentativo di Terzic. Tanta intensità e fronti ribaltati, portieri protagonisti: da una parte Terracciano vola per fermare l'incornata di Sanabria, dall'altro il serbo granata dice no al siluro da fuori di Gonzalez. Dopo 45 minuti così, è mancato solo il gol e solo per una serie di casualità.

Viola in semifinale con brivido finale

La ripresa non inizia con lo stesso tono medio del primo tempo, ma anche stavolta è il Toro a inaugurare la serie di tiri in porta, con Vlasic che va centrale. Risponde Nico Gonzalez, prima di un errore piuttosto grossolano di Kouame che gli vale la sostituzione anticipata. Il gol è nell'aria, lo segna la Fiorentina grazie a uno Jovic abile a smarcarsi da Rodriguez e segnare l'1-0 di testa. Nella canonica serie di sostituzioni, riflettori puntati sull'esordio di Ilic con i granata e poi sull'ingresso in campo da Amrabat, che si prende qualche fischio dai suoi tifosi per le movimentate ore finali del mercato. Il Torino sfiora l'1-1 a ridosso del novantesimo, venendo però ribaltati nel finale dalla Fiorentina e da due subentranti: Cabral fa la lotta e libera Ikone, per il gol del 2-0 che sembra significare la fine. Se non fosse che il pazzo copione vuole un finale di partita aperto: Vlasic lancia Karamoh, che sorprende sia Terzic che Terracciano e a tre dalla fine del recupero illude tutti di poterla riaprire. Non sarà così.