Da Bologna - Le ultime sul'11 titolare: Tomyasu al posto di Bani. In avanti spazio a Skov Olsen

Fernando Pellerano, giornalista de il Corriere di Bologna, ha dato le ultime sulla probabile formazione che Mihajlovic lancerà in campo contro il Napoli questa sera: "Mihajlovic è rimasto molto arrabbiato dopo il pari in extremis ottenuto dal Parma nella scorsa giornata. Stasera sarà un Bologna sotto esame. In difesa out Bani, giocherà come centrale Tomyasu assieme a Danilo. A centrocampo ci sarà la coppia Medel-Dominguez. In attacco spazio a Skov Olsen. Mihajlovic lascerà a riposo Orsolini"

