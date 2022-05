Da Genova - Sturaro non si allena col gruppo. Si rivede Buksa

Ieri mattina il Genoa ha ripreso gli allenamenti a Pegli in vista della sfida di domenica contro il Napoli.

Ieri mattina il Genoa ha ripreso gli allenamenti a Pegli in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Sturaro non si è allenato con il gruppo, si è rivisto Buksa dopo il lungo infortunio subito con la Primavera. Rovella e Cambiaso, al lavoro dalla scorsa settimane e convocati contro la Juventus, hanno mostrato un buon grado di forma. La seduta è stata conclusa dalla consueta partitella in famiglia. Lo si apprende da PianetaGenoa1893.