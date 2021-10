Da Torino - Col Milan come col Napoli: bella prova ma senza gol e punti

Il Torino ha cinque punti in più dello scorso campionato, ma questo dato non basta per far felice Ivan Juric. Contro il Milan è arrivata un'altra sconfitta dopo un buon match come già accaduto contro Atalanta e Napoli, mentre con la Lazio arrivò un pareggio che stava stretto ai granata. L'uomo della svolta può essere Dennis Praet, fresco di rientro dopo un infortunio: le premesse - riporta La Stampa - sono ottime, il giocatore nelle tre partite disputate ha sempre fatto la differenza, mostrando che cosa può dare negli ultimi 20 metri in termini di fantasia e concretezza. Sarà lui lo sblocca Toro?