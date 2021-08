Da Venezia protestano: "Maglia senza i nostri colori, club senza legame con la città!"

Il Venezia ha scelto per la nuova maglia che indosserà la prossima stagione.Color crema, con l'arancione, il nero e il verde del club che la attraversano da una manica all'altra con un sofisticato effetto sfumato. Tuttavia a Venezia non piace affatto il design e il tema scelto per le magliette del prossimo anno. Come si legge sul portale TuttoVeneziasport.it: “Nulla potrà mai cambiare l’apprezzamento ed il sostegno della curva arancioneroverde alla dirigenza statunitense, ma la presentazione della nuova maglia questo pomeriggio ha sancito una vera e propria frattura tra pubblico ed azienda Venezia Fc. Già dopo pochi minuti dall’uscita ufficiale si perdeva il conto dei commenti negativi che giravano tra chat e pagine social.

Per anni si è voluta ignorare la questione identitaria, ma approvare una divisa del genere, totalmente anonima e priva di quei fantastici ed unici colori che ci contraddistinguono nel mondo è un messaggio chiaro, un distacco troppo forte ed evidente dalla storia e soprattutto dall’appartenenza che sta alla base di qualsiasi risultato e crescita sportiva e non. Siete ancora in tempo per capire il vostro errore. Oppure presentatevi direttamente davanti alle telecamere e spiegate alla città che di noi potete fare a meno. Avanti Unione”.