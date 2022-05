Domani San Siro sold out per la sfida contro l'Empoli: sarà il terzo consecutivo per l'Inter

TuttoNapoli.net

Anche domani, nonostante il giorno feriale e l'orario insolito (18.45), San Siro farà registrare il tutto esaurito per la sfida che l'Inter giocherà contro l'Empoli. Segno evidente che il popolo nerazzurro ci crede, nonostante lo svantaggio nei confronti del Milan in classifica. Dopo i sold out col Milan in Coppa Italia e con la Roma di Mourinho, in campionato, quindi, secondo la Gazzetta dello Sport domani andrà in scena il terzo tutto esaurito consecutivo, per quanto riguarda l'Inter.