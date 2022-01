Ds Salernitana protesta ancora per i rigori del Napoli: "Non si faccia di noi carne da macello!"

"Tre corner e un rigore? Hanno ripristinato la regola della piazzetta?". Nel post-partita di Napoli-Salernitana il nuovo direttore sportivo granata, Walter Sabatini, ha mostrato tutte le sue perplessità per i calci di rigore concessi ai partenopei. Poi, ai microfoni di Rai Sport, rincara la dose: "Sono molto preoccupato, spero che non si faccia carne da macello della Salernitana solo perché ha 10 punti in classifica".