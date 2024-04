Duello di mercato Napoli-Milan? Quanti obiettivi in comune per l’attacco: tutti i nomi

Il prossimo allenatore darà il proprio parere, ma secondo la Gazzetta dello Sport dovrà comunque scegliere fra una lista oramai definita e fatta di centravanti seguiti anche dal Napoli

In attesa di capire chi sarà l'allenatore del Milan del prossimo anno, con Lopetegui che è sempre più vicino al West Ham nonostante resti il primo nome per i rossoneri e con Paulo Fonseca che è un altro forte candidato, la dirigenza rossonera nelle persone di Ibrahimovic, Moncada e Furlani continua a portare avanti le varie trattative di mercato legate al centravanti da acquistare in estate. Anche perché Olivier Giroud è oramai in dirittura d'arrivo nella trattativa per volare a Los Angeles.

Il prossimo allenatore darà il proprio parere, ma secondo la Gazzetta dello Sport dovrà comunque scegliere fra una lista oramai definita e fatta di centravanti seguiti anche dal Napoli: Joshua Zirkzee piace sempre di più, il Milan si è mosso per tempo ma il prezzo spaventa, visto che serviranno almeno 60 milioni. C'è poi Benjamin Sesko, 20enne di proprietà del Lipsia. I tedeschi valutano il suo cartellino 50 milioni di euro.

Ci sono poi le alternative probabilmente meno costose: Jonathan David del Lille continua a piacere particolarmente ed il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe favorire lo sconto. Il giocatore fra l'altro gradirebbe la maglia rossonera. Quindi Santiago Gimenez: il Feyenoord in questo momento storico è bottega cara, per questo per il suo cartellino la richiesta, sperando nell'asta internazionale, partirà da 60 milioni di euro.