Dybala in crisi: la Juve vuole recuperarlo per piazzarlo più facilmente sul mercato

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola sulla Juventus: "L'anno nero di Dybala. La Juve ha smarrito la Joya". Una recidiva alle vie urinarie è solo l'ultimo dei tanti problemi avuti nel 2020: la sosta servirà al dieci per curarsi e trovare la forma, ma anche per uscire da una zona grigia in cui non si sente affatto a suo agio. E la Juventus ha bisogno anche di lui per lottare per lo scudetto, come dimostrano i numeri di una partenza lenta in campionato. In questo mese Dybala non si è mai sentito realmente a posto, tanto da spingere la Juventus a fare nuovi esami la scorsa settimana. A 26 è un patrimonio del club, e recuperarlo è una necessità, perché la Juventus ne ha bisogno nell'immediato e perché se volesse metterlo sul mercato sarebbe più facile piazzarlo