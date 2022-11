"Finalmente una bella notizia", tifosi Juve esultano alle dimissioni di Agnelli

Le reazioni dei tifosi della Juventus, sui social e sui forum dei gruppi organizzati, non sono tardate ad arrivare dopo le storiche dimissioni di Andrea Agnelli

Le reazioni dei tifosi della Juventus , sui social e sui forum dei gruppi organizzati, non sono tardate ad arrivare dopo le storiche dimissioni di Andrea Agnelli e del cda bianconero della serata di ieri. "Finalmente una buona notizia". "Torneremo belli come eravamo. Avanti Curva Sud". E ancora: "Finalmente tutti fuori ora aspettiamo le dimissioni di Allegri.

Torneremo". Spiega l'Ansa che sulla pagina ufficiale degli ultras è apparsa in queste ore solo una foto con il settore al completo di striscioni come Drughi e Tradizione. Sotto i commenti, a decine, in cui viene rimarcato il fatto che senza il presidente Agnelli ora si potrà tornare in curva. "La curva sud gioisce". "Finalmente una buona notizia, fino alla fine".