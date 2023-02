Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali: out Brekalo. Zirkzee dal 1'

Sono ufficiali le formazioni del derby dell’Appennino, penultima sfida di questa domenica di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni del derby dell’Appennino, penultima sfida di questa domenica di Serie A. Al “Franchi” la Fiorentina ospita il Bologna in un match da sempre sentito. Vincenzo Italiano lascia in panchina il neoacquisto Brekalo affidando l’attacco a Jovic con Nico Gonzalez e Saponara ai lati mentre a centrocampo con Amrabat e Barak c’è Bonaventura. In difesa davanti a Terracciano spazio a Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. Risponde Thiago Motta con Posch, Sosa, Lucumì e Cambiaso a protezione della porta di Skorupski. A centrocampo Schouten e Dominguez con Orsolini, Ferguson e Soriano ad innescare Zirkzee.