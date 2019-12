Fiorentina, Commisso scherza su Ibra: "No, ci sono già io di vecchio qua"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la vittoria nel match di Coppa Italia per 2-0 contro il Cittadella, ha parlato al programma Tutti Convocati, su Radio24 facendo una battuta in merito all'ipotetico interessamento per Zlatan Ibrahimovic: "No, no. Ci sono già io di vecchio qua. Ovviamente scherzo è una battuta.

Il calcio italiano? L'unica cosa che volevo fare era venire in Italia ed acquistare una squadra italiana. Lo vedo benissimo, la Nazionale è sempre stato il mio primo amore. Ci sono comunque opportunità per fare molto molto meglio. Io sto investendo nel futuro della Fiorentina e del calcio italiano. Siamo meglio degli inglesi, il calcio storico è stato inventato a Firenze al di là di quello che dicono loro che pensano di averlo inventato".