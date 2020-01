Fiorentina, Iachini: "Arbitri? Anche a noi è capitato qualche episodio. Col Napoli se ci davano un rigore..."

Alla vigilia del match di Coppa Italia con l'Inter, l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, parla anche di arbitri, dopo quanto accaduto a San Siro: "Ho grande fiducia nel gruppo arbitri perché sono preparati. Non ho timore perché è una partita importante per entrambe le squadre. L'Inter è una grandissima squadra ma chiunque arbitrerà sa che è una gara importante per tutte e due. Anche a noi è capitato qualche episodio: a Napoli e col Genoa, se ci danno due rigori non ci sputiamo sopra. C'erano degli elementi per potercelo dare e magari col Genoa potevamo vincere. Non ci lamentiamo ma non vogliamo neanche accettare cose da altri".