Fiorentina, ipotesi scambio Simeone-Gabbiadini con la Samp: l'ex azzurro può subito incrociare il Napoli

Punto sul mercato della Sampdoria e della Fiorentina, prossima avversaria del Napoli in campionato, su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La rosea scrive come dopo l'impegno di Coppa Italia contro il Crotone il ds blucerchiato Osti metterà a segno i colpi decisivi per l'attacco. Uno di questi potrebbe essere Giovanni Simeone, per il quale è ancora concreta l'ipotesi di uno scambio di punte con Manolo Gabbiadini. L'ex Southampton è in uscita e potrebbe essere coinvolto nell'affare con la Fiorentina e, in base alla tempistica, potrebbe anche subito affrontare la sua ex squadra.