Fiorentina, Malcuit è arrivato in prestito secco. Pradè: "Decideremo il suo futuro tra 4 mesi"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha risposto in merito al futuro di Kevin Malcuit, terzino destro arrivato dal Napoli in prestito negli ultimi giorni di calciomercato: "Decideremo insieme dopo i prossimi 4 mesi”. Del suo futuro ne ha parlato anche il laterale francese: "Ancora è presto per parlare di giugno, voglio concentrarmi sul presente e fare una buona stagione. Voglio pensare solo a questo", ha detto Malcuit.