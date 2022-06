Fiorentina, per il rinnovo di Italiano da discutere cifre e clausole: c’è l'alternativa

Vincenzo Italiano e la Fiorentina vogliono proseguire il loro matrimonio, ma l'accordo per il rinnovo di contratto slitta ancora a causa di clausole e cifre

Vincenzo Italiano e la Fiorentina vogliono proseguire il loro matrimonio, ma l'accordo per il rinnovo di contratto slitta ancora a causa di clausole e cifre. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui nelle ultime settimane, però, sono trapelate due differenti versioni per quanto riguarda l’aspetto economico. Secondo il club ci sarebbe troppa differenza tra la sua offerta (1,5 milioni) e la richiesta del tecnico (2,5 milioni), ma Italiano ha sempre negato di aver alzato il tiro così tanto. L'alternativa a Vincenzo Italiano, in caso di (improbabile) divorzio è Roberto De Zerbi.