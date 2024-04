Fonseca, non solo il Milan: l’ex allenatore della Roma è un’idea anche del Liverpool

Il Milan con ogni probabilità cambierà guida tecnica al termine della attuale stagione e in casa rossonera è già partita la caccia al sostituto di Stefano Pioli

Il Milan con ogni probabilità cambierà guida tecnica al termine della attuale stagione e in casa rossonera è già partita la caccia al sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo per l'annata 2024/2025. Sono già diversi i profili candidati a diventare il nuovo allenatore del Milan, alcuni di questi provenienti dall'estero. Come nel caso per esempio dei vari Lopetegui o Xavi, o come per una vecchia conoscenza del nostro campionato attualmente impegnato in Ligue 1.

Si tratta di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma che oggi siede sulla panchina del Lille. Il problema è che, guardando a quanto viene scritto in Inghilterra in queste ore, potrebbe arrivare la concorrenza di una grande realtà della Premier League a mettere i bastoni tra le ruote ai piani del Diavolo per il futuro.

Stando a quanto riporta The Athletic, infatti, il nome di Fonseca sarebbe nella shortlist del Liverpool per sostituire il partente Jurgen Klopp al termine di questa stagione. Ancora nulla di concreto, viene specificato, ma l'idea esiste e potrebbe essere percorsa più nel dettaglio nelle prossime settimane. Il portoghese è in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo con il Lille e non ha ancora esteso l'accordo che lo lega ai francesi.