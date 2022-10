Hellas-Milan, le formazioni ufficiali: Bocchetti col 3-4-2-1. Debutto dal 1' per Adli

La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Milan conclude la domenica della 10ª giornata di Serie A.

La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Milan conclude la domenica della 10ª giornata di Serie A. Esordio sulla panchina gialloblu per mister Bocchetti, subito alle prese con un esame dei più difficili: arrivano i rossoneri di Pioli, alla ricerca di punti per mettersi dietro Lazio e Udinese e rimanere attaccato al treno Scudetto. Pioli sorprende e toglie dal campo Bennacer, concedendo la prima da titolare a Yacine Adli, arrivato in estate, arretrando Krunic a fianco di Tonali e allargando Diaz. In attacco Giroud comanda il reparto, sempre presente anche Leao. In casa Hellas, il primo undici di Bocchetti è come da attese un 3-4-2-1: Henry di punta, dietro di lui l'ex Verdi e Hrustic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry.

Allenatore: Bocchetti.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Adli, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.