Cds - Lazio, difesa d'emergenza contro l'Inter: Sarri aggiunge una seduta extra

Senza Acerbi, squalificato per due giornate, alla Lazio restano Luiz Felipe, Patric, Radu e Vavro come soluzioni al centro della difesa. Maurizio Sarri ha già cominciato a lavorare sulla difesa d'emergenza contro l'Inter e per i prossimi giorni ha messo in preallarme centrali, terzini e registi. Il reparto arretrato non funziona al meglio, per questo è prevista una seduta d'allenamento extra di lavoro difensivo per queste categorie di giocatori: convocazione aggiuntiva per mercoledì mattina, prima della consueta seduta pomeridiana. A riportarlo è il Corriere dello Sport.