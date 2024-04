Il Messaggero dopo il ko della Roma col Bologna: “Il 4° posto è quasi un miraggio"

Se il quarto posto per la Roma adesso non è un miraggio, poco ci manca.

© foto di www.imagephotoagency.it

Apre così l'edizione odierna de Il Messaggero, all'indomani della sconfitta per 3-1 subita dai giallorossi in casa contro il Bologna. Una sconfitta, si legge, arrivata perché la squadra è arrivata seconda su tanti palloni e ha sbagliato tanto sotto porta, probabilmente stanca e poco lucida dopo le fatiche di coppa contro il Milan. Un successo meritato per i bolognesi che gli regala, salvo un suicidio sportivo, il quarto posto.

Per i capitolini resta comunque la speranza per la quinta piazza. Al momento la Roma ha un punto in più dell’Atalanta ed entrambe hanno una gara in meno. La Dea la giocherà contro la Fiorentina a campionato finito, mentre Dybala e compagni saranno attesi giovedì sera a Udine e ripartiranno dal 1-1 per i 18 minuti più recupero rimanenti.

Alla luce di un calendario per la Roma, sulla carta, più complicato, la sconfitta contro il Bologna, si legge sulle colonne del giornale, apre a scenari pericolosi, a partire dalla prossima partita contro il Napoli, che De Rossi dovrà preparare non potendo contare su Llorente, Paredes e, probabilmente, Lukaku.