KKN, focolaio Covid al Torino: salgono a 8 i positivi, prossimi match a rischio

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rivelato alcune indiscrezioni esclusive da Torino, diventato un vero e proprio cluster di Coronavirus: "La Serie A ritorna nella paura del Covid. C'è un focolaio al Torino, c'è apprensione all'interno della Serie A. Dalle notizie che abbiamo, ci sono altri cinque calciatori della squadra granata positivi al Covid. Quindi salgono a otto i contagiati della squadra piemontese. L'ASL ha sospeso gli allenamenti della compagine granata, proprio l'azienda sanitaria locale non consentirà alla squadra di partire per Roma lunedì prossimo. E' a rischio, quindi anche la partita contro il Sassuolo del prossimo week end. Non possiamo fare nomi attualmente. Ma c'è grande paura come accadde per Napoli-Genoa sono davvero tanti i calciatori del Torino risultati positivi al Coronavirus e c'è un focolaio in atto nella squadra di Davide Nicola. Per questo l'asl ha sospeso l'attività agonistica del club granata".