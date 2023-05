Repubblica - La Juve chiederà ad Allegri di dimettersi: il contratto pesa 43mln!

Il 5 giugno prossimo, a campionato finito, si capirà qualcosa in più sul futuro della Juventus, che potrebbe anche essere senza Massimiliano Allegri.

Il 5 giugno prossimo, a campionato finito, si capirà qualcosa in più sul futuro della Juventus, che potrebbe anche essere senza Massimiliano Allegri. Lo si legge su La Repubblica: “In quel lunedì di pianificazione gli chiederanno anche della disponibilità a farsi da parte, perché l’orientamento di una parte della dirigenza è quello. I rapporti sono tesi, come pure all’interno della squadra, perché quando ha perso presa il collante della motivazione (c’erano due trofei a portata di mano, il secondo posto, il fronte comune verso quella che era percepita come un’ingiustizia) l’unità si è sbriciolata.

Allegri non ha intenzione di farsi da parte («Ho due anni di contratto e mi impegnerò perché la Juventus torni a competere per il campionato»), ma se la richiesta venisse da John Elkann, con cui ha parlato anche martedì («L’ingegnere ha voluto farci capire che niente è perduto») e con il quale ha un filo diretto, potrebbe anche sedersi a un tavolo e ragionarci sopra anche se i soldi ballo sono un’enormità, visto che nel prossimo biennio lo staff tecnico peserà sul bilancio per 43 milioni”.