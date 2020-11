Sky - Milan, tegola Ibrahimovic: rischia un lungo stop dopo infortunio

Come sta Zlatan Ibrahimovic? Il suo infortunio subito contro il Napoli preoccupa i tifosi del Milan. La redazione di Sky Sport ha aggiornato la situazione parlando di lesione muscolare, per lui. Si parla di possibile stiramento, ad ora di pranzo ci saranno gli esami strumentali. Il rischio è uno stop di circa un mese. Nel caso, una bella tegola per Pioli.