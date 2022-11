Tmw - Roma, Karsdorp convocato: non si è presentato a Trigoria

Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti nonostante fosse convocato.

Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti nonostante fosse convocato. È in forte dubbio, dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi, anche la sua presenza per la tournée in Giappone. A riportarlo è Tuttomercatoweb.