Il Milan blinda Tonali: rinnovo di contratto e ingaggio raddoppiato, le cifre

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sandro Tonali è in questi minuti in sede Milan per rinnovare il suo contratto. Il centrocampista rossonero raddoppierà il suo ingaggio, passando dagli 1.5 milioni attuali a 3 netti l'anno. Il nuovo contratto del calciatore classe 2000 sarà valido fino al 30 giugno 2027. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.