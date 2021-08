Il Venezia batte 3-2 l'Utrecht: inizia bene la tournée olandese

Buona prestazione del Venezia, primo avversario del Napoli in campionato, che nella prima delle tre amichevoli della tournée olandese batte 3-2 l'Utrecht. Gli olandesi schierano la squadra B dopo aver disputato un altro test nel pomeriggio contro il Bochum, battuto 2-0. Zanetti schiera il 4-3-3 con Mazzocchi preferito a Ebuehi, che non va nemmeno in panchina, mentre a centrocampo nel ruolo di regista, in attesa di Tessmann e Busio, viene schierato Crnigoj. L’Utrecht parte bene e dopo appena sette minuti passa in vantaggio. Rigore trasformato da Gustafson, che spiazza Maenpaa. Il Venezia non ci sta e reagisce, trovando molto presto il gol del pareggio con Aramu. Bellissimo, pochi minuti dopo, il 2-1 di Forte, arrivato al termine di una splendida azione rifinita da Schnegg e conclusa dal centravanti da due passi. Nella ripresa esce Aramu per un risentimento muscolare e l'l’Utrecht pareggia al 30′, ancora su rigore con Karlsson. A cinque minuti dalla fine, altro rigore, stavolta per il Venezia. Di Mariano trasforma, dopo che l’arbitro gli aveva fatto ripetere, per rincorsa irregolare, il promo penalty.