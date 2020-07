Inter, Conte furioso pensa di fare piazza pulita: almeno in 6 andranno via

Non solo per la sconfitta, ma per una serie di motivi. Pronta una mini-rivoluzione per l'Inter, che vuole migliorare l'organico seguendo le indicazioni di Conte. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di 'piazza pulita' e fa sapere che sono almeno i 6 calciatori che andranno via, tra questi Vecino, Borja Valero, Biraghi, Moses, Gagliardini e Godin. In dubbio anche Sanchez che l'Inter probabilmente non riscatterà dal Manchester United.