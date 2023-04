Inter in crisi, i quotidiani distruggono Inzaghi: "Gioco mediocre, sempre uguale e ripetitivo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta casalinga che fa male per l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati battuti 1-0 dalla Fiorentina a San Siro, il modo peggiore per avvicinarsi alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. "Le scorte di fortuna le ha esaurite a Oporto - l'analisi della Gazzetta dello Sport -. Una volta di più è emersa la mediocrità del gioco, sempre fisso, uguale, ripetitivo". "La scelta del Tucu - il commento di TMW - si spiega coi voli di Lautaro e con il tour de force di aprile, che inizia però malissimo. Il bilancio, dieci sconfitte in campionato, è pesantissimo e la panchina adesso scotta davvero". Questo invece quanto scrive Tuttosport: "Molte occasioni sprecate, ma stavolta anche la Fiorentina può recriminare sullo stesso argomento. L'Inter crea, ma manca di cattiveria. La 10ª sconfitta in campionato è un macigno, la corsa Champions, guardando il calendario fino a giugno, rischia di complicarsi terribilmente".