Inter, tegola Calhanoglu: infortunio muscolare in Turchia-Croazia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hakan Calhanoglu è uscito al 38' della sfida contro la Croazia. Possibile tegola per l'Inter in vista della gara contro la Fiorentina in programma per sabato, con il centrocampista turco che nella partita della sua Nazionale ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra, da valutare nel corso delle prossime ore.