Inzaghi sta per rinnovare con la Lazio: era stato accostato al Napoli (con Gattuso da Lotito)

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio con il titolo seguente: "Per Inzaghi compleanno con rinnovo. Manca solo la firma". La Champions è di nuovo a portata di mano e il presidente, insieme al tecnico, ha raggiunto un accordo per prolungare il contratto. Il legame diventerà in questi giorni ancora più solido con Inzaghi pronto a firmare un accordo fino al 2024 a 2,5 milioni di euro all'anno. Il regalo più bello arriva proprio da Lotito.