Juventus, allarme rientrato per Dybala: sarà a disposizione al rientro dalla sosta

Continuano ad arrivare buone notizie dall'Argentina per quel che riguarda la situazione fisica di Paulo Dybala dopo l'uscita dal campo anzitempo contro l'Uruguay. Il fastidio al polpaccio sinistro è solo un affaticamento e non dovrebbe comportare ulteriori assenze per il 10 bianconero che comunque martedì contro il Brasile resterà in panchina. La sua maglia da titolare sarà infatti presa da Leo Messi, visto che anche i suoi problemi fisici sono oramai alle spalle. La Joya si accomoderà in panchina, pronta nel caso ad entrare nel finale di match per poi far ritorno in bianconero.