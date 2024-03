Juventus, ancora guai fisici per Vlahovic: il serbo non andrà in nazionale

Continuano i guai per Dusan Vlahovic, che ieri è stato espulso durante la sfida contro il Genoa e ha rimediato anche un piccolo infortunio

Continuano i guai per Dusan Vlahovic, che ieri è stato espulso durante la sfida contro il Genoa e ha rimediato anche un piccolo infortunio, il quale gli impedirà di rispondere alla chiamata della Serbia: "Il tecnico Dragan Stojković ha annunciato nella conferenza stampa odierna che per le partite contro Russia e Cipro non potrà contare su Dusan Vlahovic e Aleksa Terzić per problemi di infortunio, nonché su Matija Nastasić per motivi privati.

Filip Mladenović e Srđan Babić si uniranno alla squadra presso il Centro sportivo della Federcalcio serba".