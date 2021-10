Juventus, Chiellini contro Ronaldo: "Meglio fosse andato via prima, così è stato uno shock!"

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista rilasciata a 'DAZN'. "Che in estate potesse andare via - ha detto - l'avevo percepito, eravamo arrivati a un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e la squadra che giocasse per lui. Quando trova una squadra del genere è sempre decisivo, l'ha sempre dimostrato, anche alla Juve. Alla Juve è in atto un programma di ringiovanimento, chiaro che se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e l'avremmo sfruttato volentieri, però poteva anche starci che decidesse lui di ripartire da una squadra che pensasse più al presente e un po' meno al futuro".

Un peccato che questa separazione sia arrivata così tardi

"E' andato via il 28 agosto, sicuramente per noi sarebbe stato meglio fosse andato via prima per prepararci... E' un qualcosa che abbiamo pagato".

E' stato difficile da metabolizzare

"No, però uno shock te lo crea e lo abbiamo pagato in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via il 1° agosto avremmo avuto tempo per organizzarci e non si sarebbe pensato solo a quello, saremmo arrivati al campionato più pronti".