Juventus, con la Fiorentina una vittoria allegriana: solo il 25% di possesso palla

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ieri sera all'Allianz Stadium è tornata al successo in campionato battendo 1-0 la Fiorentina. Quella bianconera è stata una vittoria conquistata nonostante un possesso palla nettamente a favore della squadra di Vincenzo Italiano: per i bianconeri, solo il 25% di possesso palla. E' questo però che va preso come tale, e non toglie nulla ai meriti di Gatti e compagni: gli expected goals sono infatti nettamente a favore della Juventus: 1.94 contro i 0.55 della Fiorentina.

"Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, poi ci sono i momenti. Ci è andata bene nel secondo tempo, nel primo ci è andato male su altre. Alla fine abbiamo rischiato di pareggiare, abbiamo sbagliato delle ripartenze ma ai ragazzi non posso rimproverare niente. Stiamo facendo un buon campionato, stiamo facendo di tutto per cercare di migliorare. Questi tre punti sono importanti", ha dichiarato Allegri nel post-partita.