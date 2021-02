Juventus, Dybala recupera per il Napoli? Paratici: "Meno peggio di quello che si pensava"

Il ds della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Verona: "Giochiamo partita dopo partita, le insidie ci sono per tutti. Cercheremo di affrontare al meglio la sfida di questa sera. Per Pirlo è una situazione inedita, è il primo anno che allena. È sempre molto tranquillo, dà grande energia e tranquillità allo stesso tempo. Andiamo avanti così cercando di far la migliore prestazione possibile".

Come sta Dybala?

"È stato visitato anche a Innsbruck oltre che a Barcellona, il responso è stato meno negativo di quello che si pensava. Vedremo nei prossimi giorni come procederà".