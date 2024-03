Juventus, Giuntoli fa discutere per una clausola nel contratto di Bremer

A spaventare la Juventus, dunque, potrebbe esserci la clausola inserita da Cristiano Giuntoli al momento del rinnovo di contratto del giocatore

L'ombra del Manchester United su Gleison Bremer? Ne sono convinti i media inglesi, secondo cui i Red Devils avrebbero messo nel mirino il difensore brasiliano della Juventus - un pilastro della squadra di mister Allegri -, tanto da non farsi spaventare dalla clausola rescissoria presente nel contratto del bianconero. Del resto, si sa, le cifre presenti nelle clausole, il più delle volte, non spaventano i club di Premier League che il più delle volte hanno la liquidità necessaria per arrivare ad obiettivi molto più ostici per le italiane (oltre allo United, si parla anche del ricco Newcastle).

Come funziona la clausola

A spaventare la Juventus, dunque, potrebbe esserci la clausola inserita da Cristiano Giuntoli al momento del rinnovo di contratto del giocatore (il cui 10% andrà riconosciuto al Toro, club di arrivo due anni fa). Già, ma come funziona la clausola di Bremer? Innanzitutto va precisato che la clausola scatterà dalla stagione 2025/2026 e sarà tra i 60 e 70 milioni di euro (quindi qualcosa in più rispetto alle cifre uscite nelle ultimissime ore). Il centrale brasiliano in stagione ha collezionato 29 presenze fra campionato e Coppa Italia realizzando anche due gol, uno contro il Cagliari e uno contro il Lecce.

La posizione della Juventus

Inoltre, clausola a parte, c'è comunque da registrare e da tener ben presente che la stessa Juventus non ha la minima intenzione al momento di vendere Bremer, il tutto ovviamente - il calcio funziona così - al netto di possibili offerte congrue che in quel caso sarebbero prese in considerazione.