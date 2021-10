Juventus, Icardi resta nel mirino per gennaio: ipotesi prestito, ostacolo ingaggio

L'amore tra Mauro Icardi e la Juventus non è mai mancato e La Gazzetta dello Sport parla della possibilità che l'argentino possa tornare prepotentemente in orbita bianconera già a gennaio. L'argentino in estate ha fatto di tutto per restare al Paris Saint Germain ma lo spazio per lui non è molto e in inverno potrebbe cambiare idea. L'ipotesi del prestito, con riscatto stabilito negli anni successivi, non è assolutamente da scartare e potrebbe essere una formula perfetta per la Juve, ma resta l'ostacolo relativo all'ingaggio, visto che l'ex Inter guadagna 8 milioni di euro a stagione, cifra che i bianconeri non possono permettersi.