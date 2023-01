Juventus-Monza, le formazioni ufficiali: Di Maria-Kean dal 1', Dany Mota falso nove

La Juventus torna in campo dopo il 3-3 contro l'Atalanta e il pesante ko contro il Napoli.

La Juventus torna in campo dopo il 3-3 contro l'Atalanta e il pesante ko contro il Napoli, i bianconeri cercheranno i tre punti in una gara non semplice. All'Allianz Stadium arriva il Monza per il terzo incrocio stagionale tra le due squadre: in Coppa Italia i padroni di casa si sono imposti 2-1 mentre in campionato i brianzoli hanno vinto grazie alla rete di Gytkjaer. Di seguito le formazioni ufficiali.