Juventus, Sarri perde due elementi chiave: i tempi di recupero di Pjanic e Costa

Il pareggio a Firenze dopo la ripresa del campionato ha riconsegnato alla Juventus gli infortuni di Douglas Costa e Miralem Pjanic, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che per il brasiliano si teme uno stiramento che lo dovrebbe tenere fuori per un mese mentre il bosniaco è in forte dubbio per la prima di Champions contro l’Atletico Madrid. Secondo la rosea, Sarri al loro posto dovrebbe puntare su Bentancur e Bernardeschi.