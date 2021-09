Juventus, si accende il caso Szczesny: "Insensato pentirsi di Donnarumma"

Come riporta La Stampa, l'unica cosa insensata, alla Continassa, sarebbe pentirsi per Donnarumma: un ingaggio di 12 milioni - tale era la richiesta - sarebbe stato poco virtuoso in un momento di crisi, sproporzionato nonostante la bravura di Gigio e minaccioso per gli equilibri di spogliatoio, dovendosi calcolare ovvie richieste d’aumento. La Juventus avrebbe fatto un altro passo lungo e senza nemmeno certezze a lungo termine. Al prossimo rinnovo, il Milan insegna, avrebbe potuto trovarsi spalle al muro. Senza dimenticare che la scelta rossonera è stata anche un segnale per il nostro calcio, troppo spesso ostaggio di potenti manager. Giusto aver rinunciato a Donnarumma, com’è giusto non sottovalutare il caso Szczesny. E riflettere sulla poca fortuna che la Juve ha con i portieri stranieri.