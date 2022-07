L'allarme da Roma: "Mourinho riparte tra ritardi di mercato e il problema Zaniolo"

La stagione della Roma è pronta a ripartire. In queste ore il tecnico giallorosso José Mourinho è atteso a Trigoria.

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione della Roma è pronta a ripartire. In queste ore il tecnico giallorosso José Mourinho è atteso a Trigoria. Sono diverse però i nodi da sciogliere in fase di mercato, in primis quello di Nicolò Zaniolo. Il trequartista è ambito sul mercato e potrebbe lasciare la Capitale. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "José riapre Trigoria tra ritardi sul mercato e la grana Zaniolo".