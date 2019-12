L'Atalanta soffre col Verona, va sotto e poi la rimonta al 94' grazie all'uomo in più

Vittoria sofferta per l'Atalanta di Gasperini. La squadra nerazzurra ha agguantato i tre punti soltanto nel finale, grazie alla rete di Djimsiti al 94' minuto! Bergamaschi sotto per due volte, con la doppietta di Di Carmine (firmata al 23' ed al 58') raggiunta al 44' da Malinovskiy ed al 64' da Muriel. Poi l'espulsione nel finale di Dawidowicz all'87' e la rete decisiva, come detto, di Djimsiti al 94'!