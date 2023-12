L'Udinese avanti 2-0 si riprendere in 10: il Sassuolo rimonta grazie a due rigori di Berardi

L'Udinese, avanti 2-0 all'ora di gioco, si fa riprendere dal Sassuolo, termina 2-2 alla Dacia Arena il match valido per la 16ª giornata di Serie A.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla prima vera occasione, l'Udinese riesce a sbloccare il risultato: è il 36' e Payero avvia l'azione facendo correre a sinistra Pereyra, il capitano bianconero finta rientrando sul destro e disegna un cross perfetto per la deviazione aerea di Lucca che vale l'1-0. Il risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo.

Ad inizio ripresa l'Udinese trova subito il raddoppio. Dopo aver firmato l'assist per Lucca, è Pereyra a siglare il 2-0 sfruttando una palla rimasta vagante in area per superare Ferrari con una finta e sorprendere Consigli col piatto sinistro al 54'. Cinque minuti più tardi i bianconeri restano però in dieci uomini a causa di un pestone rifilato da Payero a Erlic: prima cartellino giallo e poi, con l'ausilio del VAR, rosso diretto per il centrocampista argentino classe 1998. Un episodio che cambia drasticamente il copione del match... Il Sassuolo la riapre infatti al 65' grazie a un calcio di rigore conquistato da Pinamonti (fallo di Ebosele in area) e trasformato da Berardi e ripristina l'equilibrio sempre dal dischetto con lo stesso attaccante dopo una spinta di Kabasele in area su Mulattieri all'88'.