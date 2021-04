La Fiorentina passa a Verona ed avvicina la salvezza: battuto 2-1 l'Hellas

Al Bentegodi la Fiorentina batte 2-1 l'Hellas Verona, anticipo della 32ª giornata di Serie A, e fa un gran passo avanti verso la salvezza. Il Verona nel primo tempo crea diverse azioni pericolose, la Fiorentina difende con tanti uomini e nel finale si rende prima pericolosa e poi passa in vantaggio. La rete proprio allo scadere della prima frazione su calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Penalty concesso per atterramento di Barak su Bonaventura. Nella ripresa al 65' Pulgar mette dentro una punizione conquistata da Vlahovic, la mischia in area favorisce l'arrivo di Martin Caceres che in corsa fulmina ancora Silvestri per il 2-0. Il Verona però non si demoralizza e al 72', Zaccagni sventaglia dall'altra parte di campo per Faraoni che mette dentro un pallone alto su cui irrompe Eddie Salcedo che di testa segna l'1-2. Il risultato non cambia più, tre punti d'oro per i viola, attualmente a +8 sul terzultimo posto.