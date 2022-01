La Roma batte 1-0 il Cagliari: subito decisivo il nuovo acquisto giallorosso

All'Olimpico la Roma batte 1-0 il Cagliari nel match delle 18.30 valido per la 22ª giornata di Serie A. A decidere il match ci pensa il nuovo arrivato in casa giallorossa Sergio Oliveira al 33', che trasforma un calcio di rigore decretato dopo il review al Var per un braccio largo di Dalbert. Cagliari pericolosissimo nel finale con Joao Pedro che fiora il pari, ma Rui Patricio con un balzo respinge sulla traversa. La Roma grazie a questa vittoria aggancia la Lazio al sesto posto in classifica, il Cagliari invece resta al penultimo posto.